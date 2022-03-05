Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 марта приостанавливает все международные рейсы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 8 марта приостанавливает все рейсы за рубеж. При этом самолеты в Белоруссию летать будут. Об этом сообщает ТАСС.

В компании добавили, что уже с 6 марта прекращает допуск на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если возвращаются обратно они после 8 марта.

До этого Росавиация порекомендовала отечественным авиакомпаниям, в воздушном парке которых есть иностранные самолеты, приостановить рейсы в другие страны.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что для туристов из России запущена форма обратной связи с помощью сайта «Госуслуги». Ее разработал Ростуризм вместе с Минцифры РФ. Отмечается, что она поможет туристам за рубежом в сложной ситуации добраться до России.

Также она заявила, что Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от посещения стран, вводивших санкции в отношении России. По ее словам, после отдыха на курортах в таких государствах нет точной гарантии своевременного и безопасного возвращения в РФ.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.