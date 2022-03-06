ЦБ заявил, что карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в РФ

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Платежные карты Mastercard и Visa, которые были выпущены российскими банками, продолжат работать на территории РФ в обычном режиме. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России (ЦБ).

Регулятор уточнил, что владельцы Visa и Mastercard смогут расплачиваться картами, совершать переводы и проводить операции в банкомате.

— Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны, — отмечается в сообщении ЦБ.

Недоступны будут трансграничные операции. Речь идет об использовании карт за границей и оплате покупок в иностранных интернет-магазинах. В случае выезда за рубеж российским гражданам рекомендовали брать с собой наличную валюту и карту «Мир». Эта платежная система работает в ОАЭ, Вьетнаме, Турции, на Кипре, в Узбекистане, Армении, Таджикистане, Казахстане, Белоруссии и Киргизии, сообщил регулятор.

Visa и Mastercard сообщили, что приостановят деятельность в России. Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны.

Эксперты напомнили, как можно получить карту «Мир». Ряд российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT, на этом фоне все больше россиян начинают использовать карты внутринациональной платежной системы «Мир».

1 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Visa и Mastercard не одобрят выпуск новых карт таким банкам, как ВТБ , Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и банк «Открытие».