Лидеры Израиля и ФРГ обсудили между собой итоги встречи израильского премьера с Путиным

Фото: Пресс-служба Совфеда

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Берлине обсудили итоги переговоров израильского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

— В центре внимания 90-минутного разговора находились результаты беседы, которую премьер-министр провел в Москве с российским президентом Путиным, — передает его слова ТАСС.

Отмечается, что Беннет и Шольц договорились тесно контактировать по поводу ситуации на Украине и сделать все необходимое для завершения российской спецоперации в стране.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин действительно проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Их темой стала ситуация на Украине.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

5 марта официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что вооруженные силы России возобновили наступление на Украине из-за нежелания Киева продлевать «режим тишины». Из-за реакции Киева наступательные действия возобновились в 18:00 по Москве, уточнил он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.