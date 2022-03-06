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Басурин заявил, что гумкоридоры для эвакуации из Мариуполя и Волновахи вновь откроют 6 марта утром

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Басурин заявил, что гумкоридоры для эвакуации из Мариуполя и Волновахи вновь откроют 6 марта утром
Фото: Скриншот Youtube News-Front

Гуманитарные коридоры для эвакуации мирных людей из Мариуполя и Волновахи откроют в воскресенье, 6 марта, утром. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

— Мы надеемся, что все-таки те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населенных пунктов, дадут своим подчиненным команду, чтобы они разблокировали выход из населенных пунктов и гражданское население могло покинуть данные населенные пункты, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что националисты отказались предоставить гуманитарный коридор мирным гражданам, которые живут на территории Мариуполя. В городе 5 марта с 10:00 до 15:00 по московскому времени был установлен режим тишины. На 12:00 запланировали начало эвакуации мирных жителей.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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