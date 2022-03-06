«Чудовищный бред»: Захарова обвинила Зеленского во лжи в отношении Лаврова

Фото: roscongress / Анна Горбань

Президент Украины Владимир Зеленский несет «чудовищный бред» в отношении главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он необоснованно обвиняет его и показывает истинное лицо «киевского режима». Об этом в воскресенье, 6 марта, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

В 2019 году между Зеленским и Лавровым состоялась неформальная беседа о международных отношениях. Политики договорились сохранить ее итоги в тайне, но потом Зеленский обвинил министра в сознательном распространении сути диалога в СМИ, приводя непонятно откуда взявшиеся цитаты.

— Лавров сказал, что он согласен, тут же взял телефон и позвонил на какое-то российское телевидение или радиостанцию и сказал: «Только что я разговаривал с Президентом Зеленским, и он готов идти на все наши условия». Вот ответ. Про путь этих людей. Они не готовы. Их не интересует результат, мир, их интересует путь. Он кровавый, он финансовый. Их интересует, что здесь и сейчас. Их не интересует, что будет после них. А ведь мир-то такой: после них точно будет, — приводит Захарова в своем Telegram-канале слова Зеленского.

Как сообщила политик, Лавров «ни разу в жизни» не звонил в редакции радиостанций или телевидения, чтобы о чем-то рассказать в эфире. Все, что было известно СМИ о беседе было сказано российской делегацией и растиражировано информационными агентствами. Также на следующий день Лавров ответил на вопрос журналиста по поводу беседы, но был немногословен и ограничился одной фразой.

— Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договорённостями. Главное, что президент Украины это сказал, — приводит она слова главы российского МИД.

До этого Захарова заявила, что реакция мирового сообщества на спецоперацию РФ на Украине является абсурдом и истерикой.

В последние дни многие страны и их представители выразили свое недовольство относительно специальной военной операции России на Украине. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.