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Киевские власти в свое время получили плутоний, позволяющий им вести работы по созданию ядерного оружия. Возможно, его поставили США. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщил РИА Новости представитель одного из российских компетентных ведомств.

— Для ускорения этих НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ — прим. «ВМ») из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества. По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнерам, — рассказал он агентству.

Из-за этого есть основания полагать, что и в украинском случае не обошлось без вмешательства Вашингтона.

Национальный научный Харьковский физико-технический институт играет наиболее важную роль в этих исследованиях, так как обладает необходимой экспериментальной базой и специалистами. В разработках ему оказывали содействие киевские Институт ядерных исследований и Институт органической химии Национальной академии наук Украины.

Помимо них, помощь оказывали еще несколько профильных научных институтов в разных городах, в том числе исследовавшие Чернобыльскую АЭС.

В конце февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявление Киева о возможности вернуть стране ядерное оружие перевернуло всю ситуацию вокруг Украины. Представитель дипломатического ведомства добавила, что об этой ситуации сейчас следует подумать странам НАТО.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

27 февраля Россия и Украина договорились о проведении переговоров в Гомельской области.