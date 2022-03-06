Сбербанк планирует выпуск кобейджинговой карты «Мир» — Union Pay

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Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» — Union Pay. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявили в пресс-службе организации.

— Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay. О сроках запуска мы сообщим дополнительно, — передает сообщение РИА Новости.

До этого ЦБ заявил, что карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в РФ. Регулятор уточнил, что владельцы Visa и Mastercard смогут расплачиваться картами, совершать переводы и проводить операции в банкомате.

Visa и Mastercard сообщили, что приостановят деятельность в России. Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны.

Эксперты напомнили, как можно получить карту «Мир». Ряд российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT, на этом фоне все больше россиян начинают использовать карты внутринациональной платежной системы «Мир».

1 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Visa и Mastercard не одобрят выпуск новых карт таким банкам, как ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и банк «Открытие».