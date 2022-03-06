Центробанк РФ ограничил переводы за рубеж родственникам суммой 5 тысяч долларов в месяц

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Центробанк России ограничил переводы за рубеж родственникам и супругам суммой пять тысяч долларов в месяц. Об этом сообщается в письме регулятора от 5 марта.

— Банк России, учитывая повышенную волатильность на валютном рынке, в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение финансовой стабильности, предписывает уполномоченным банкам ограничить осуществление в течение календарного месяца физическими лицами — резидентами суммой в размере 5000 долларов США, — говорится в сообщении.

Данное решение касается переводов без открытия банковского счета и включает переводы электронных денежных средств за рубеж супругам, близким родственникам, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным, уточняется в письме ЦБ.

До этого в Центробанке заявили, что платежные карты Mastercard и Visa, которые были выпущены российскими банками, продолжат работать на территории РФ в обычном режиме. Регулятор уточнил, что владельцы Visa и Mastercard смогут расплачиваться картами, совершать переводы и проводить операции в банкомате.