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Московские медики за сутки вылечили от коронавируса еще 2338 пациентов

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские медики за сутки вылечили от коронавируса еще 2338 пациентов
Фото: pixabay.com

В столице за сутки вылечились от коронавируса 2338 человек. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в оперштабе Москвы.

Заболел еще 1901 человек. В больнице с этим диагнозом оказались 250 человек. К аппарату ИВЛ подключены 254 пациента. Количество смертельных случаев составило 75.

Московские медики за сутки вылечили от коронавируса еще 2338 пациентов Фото: telegram / Оперштаб Москвы

Таким образом всего за время пандемии городские медики вылечили от коронавируса 2 506 536 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил QR-коды в столице. Он подписал соответствующий указ в четверг, 3 марта.

По его словам, в столице нормализуется эпидемическая обстановка. Это позволяет начать отменять действующие коронавирусные ограничения. Так, в городе отменены все требования к заполняемости массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, точек общественного питания и других мест скопления большого количества людей.

Кроме того, действующий обязательный домашний режим для москвичей старше 60 лет становится рекомендательным. В городе возобновится работа проекта «Московское долголетие».

28 февраля Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве. Глава города отметил, что в настоящий момент медицинские службы работают в плановом режиме.

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