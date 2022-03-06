В Финляндии заявили, что антироссийские санкции негативно повлияют на ее экономику

Фото: Пресс-служба Совфеда

Антироссийские санкции Запада негативно повлияют на большую часть экспортных компаний Финляндии. Об этом в воскресенье, 6 марта, написали в финском издании Seinäjoen Sanomat, ссылаясь на результаты опроса Центральной торговой палаты страны.

Отмечается, что были опрошены представители 120 разных фирм. Из них 80 процентов заявили о негативном влиянии санкций на их бизнес. При этом 78 процентов так или иначе работают с Россией, а для 22 процентов российский рынок и вовсе — главный.

Серьезное влияние на свое будущее увидели 39 процентов респондентов, а 22,5 отметили, что оно будет не столь масштабным.

Сильнее всего компании из Финляндии беспокоят ограничения в банковском секторе и доступность сырья, сложности с транспортировкой.

Visa и Mastercard сообщили, что приостановят деятельность в России. Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны.

В ответ на это в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) заявили, что карты Visa и Mastercard проработают до конца срока, после банки сами выпустят карты «Мир».

Эксперты напомнили, как можно получить карту «Мир». Ряд российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT, на этом фоне все больше россиян начинают использовать карты внутринациональной платежной системы «Мир».

1 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Visa и Mastercard не одобрят выпуск новых карт таким банкам, как ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и банк «Открытие».