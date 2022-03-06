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Южная Корея запретила своим гражданам посещать соседние с Украиной регионы РФ и Белоруссии

Михаил Алимов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Южная Корея запретила своим гражданам посещать соседние с Украиной регионы РФ и Белоруссии
Фото: Depositphotos

Гражданам Южной Кореи нельзя появляться на граничащих с Украиной территориях России и Белоруссии. Эти территории корейские власти обозначили четвертым, наивысшим уровнем опасности, передает РИА Новости.

Находящимся там корейцам необходимо немедленно эвакуироваться. Ранее в пределах 30 километров от украинской границы действовал третий уровень — рекомендация покинуть территории. К ним относятся Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области в России, а также Брестская и Гомельская области в Белоруссии.

Четвертый уровень уже действует на всей территории Украины, и с 00:00 8 марта по времени Сеула начнется в приграничных областях.

— Находящимся на этих территориях гражданам необходимо немедленно эвакуироваться и покинуть их, тем, кто собирается в путешествие, отменить его, — передает сообщение МИД Южной Кореи агентство.

До этого страна добилась для себя исключения из направленных в отношении России санкций Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что заменой станет собственный экспортный контроль аналогичного уровня. Данный шаг поможет снизить неопределенность для компаний Южной Кореи, которым нужно будет получать разрешение на экспорт для подпадающих под санкции товаров без контроля со стороны США.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

27 февраля Россия и Украина договорились о проведении переговоров в Гомельской области.

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