Путин назвал Эрдогану условия приостановки операции на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во время беседы с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что специальная операция на Украине закончится в том случае, если Киев прекратит бои. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.

— В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России, — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что Вооруженные силы РФ на Украине делают все, чтобы сохранить жизни мирных людей. Удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры.

6 марта также стало известно, что российский лидер проводит еще одни переговоры — с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств обсуждают ситуацию на Украине, передает ТАСС.

С момента начала спецоперации на территории республики это уже четвертый телефонный разговор Путина и Макрона.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.