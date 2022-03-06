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Владимир Путин поздравил с юбилеем Валентину Терешкову

Георгий Соланович

Общество
Владимир Путин поздравил с юбилеем Валентину Терешкову
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил летчика-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения: Герою Советского Союза в 2022 году исполнилось 85 лет. Поздравление было опубликовано на сайте Кремля в воскресенье, 6 марта.

— Ваши профессиональный путь, огромный личный вклад в укрепление авторитета нашей страны как космической державы, значимая общественная, законотворческая деятельность — яркий пример честного, беззаветного служения Отечеству, — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства также отметил, что Героя СССР знают и уважают за ее мужество, силу духа и жизненную позицию, передает РИА Новости.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года. Окончила Ярославский заочный техникум легкой промышленности, Военно‑инженерную академию имени Н. Е. Жуковского. Там получила специализацию «летчик-космонавт — инженер», степень кандидата технических наук.

В 1959 году начала заниматься парашютным спортом, а в 1962-м ее зачислили в отряд космонавтов. В 1963 году стала первой женщиной, отправившейся в космический полет. Позже стала заниматься общественной деятельностью. В 2011-м стала депутатом Госдумы. Обладательница многих наград и почетных званий.

До этого Терешкову с днем рождения поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

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