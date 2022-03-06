Путин в беседе с Макроном рассказал о провокациях на территории Запорожской АЭС

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский президент подчеркнул, что провокацию устроили украинские диверсанты.

— Попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент являются элементом циничной пропагандистской кампании. Российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме, радиоактивный фон остается в норме, — говорится в сообщении.

До этого официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что украинские диверсанты предприняли попытку совершить провокацию на примыкающей к Запорожской АЭС территории.

По его словам, в ночь с 3 на 4 марта диверсионная группа напала на мобильный патруль Росгвардии. Чтобы спровоцировать ответный огонь по зданию, из окон учебно-тренировочного комплекса рядом с АЭС был открыт огонь с применением стрелкового оружия.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.