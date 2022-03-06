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Аналитический центр Москвы сообщил о снижении цен на ряд продовольственных товаров

Евгений Белоусов

Общество
Аналитический центр Москвы сообщил о снижении цен на ряд продовольственных товаров
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

По данным Аналитического центра Москвы, инфляция в столице вторую неделю подряд составляет порядка 0,4 процента. Это на 0,1 процентных пункта меньше, чем по России. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в пресс-службе центра.

За период с 19 по 25 февраля резкого роста цен на продовольственные товары по сравнению с предыдущей неделей не наблюдается. Кроме того, на ряд позиций цена даже снизилась. Так, например, снижение цены произошло на вареную колбасу — на 1,1 процента, на рис — 0,6 процента и на картофель — 0,4 процента.

В аналитическом центре подчеркнули, что в январе 2022 года овощи подорожали по сравнению с декабрем 2021 года на 6,5 процента, что на 2,5 процентных пункта ниже, чем в среднем в январе за последние шесть лет, говорится в сообщении.

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.

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