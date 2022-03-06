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Путин присвоил погибшему в Волновахе комбату «Спарты» звание Героя России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин присвоил погибшему в Волновахе комбату «Спарты» звание Героя России
Фото: vk.com/vovchik1313

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно). Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

— За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно), — говорится в сообщении.

Жога стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России. Он погиб 5 марта в Волновахе (к югу от Донецка), обеспечивая выход мирных жителей из этого города.

До этого в Министерстве обороны РФ заявили, что на территории Украины разрабатывали компоненты для биологического оружия.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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