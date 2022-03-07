Минфин РФ создал подкомиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций

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Минфин России создал подкомиссию по выдаче разрешений на осуществление сделок резидентов с иностранными лицами и валютных операций. Подкомиссию возглавил глава министерства Антон Силуанов. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в пресс-службе министерства.

— Для обеспечения финансовой стабильности и оперативной поддержки бизнеса подкомиссия наделена полномочиями по выдаче разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций, — говорится в сообщении.

Правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, план этих мер будет представлен общественности в ближайшее время.

Как рассказал глава Минфина Антон Силуанов, в стране ввели обязательную 80-процентную продажу валютной выручки экспортерами. Кроме того, Банк России повысил ключевую ставку и принял ряд мер для стабилизации финансовых рынков и поддержки кредитных организаций. На фоне роста заимствований в России было временно остановлено размещение государственных ценных бумаг.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, по ее словам, столкнулись с нестандартной ситуацией. В результате ЦБ будет нестандартно подходить к решениям, подчеркнула она.