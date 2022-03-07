ВС России откроют гумкоридоры из Сум, Киева, Мариуполя и Харькова

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Российская армия объявит режим тишины на Украине с 10:00 и откроет гуманитарные коридоры. Об этом в понедельник, 7 марта, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине.

Отмечается, что коридору будут пролегать из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. Следом — отправка на авиатранспорте в РФ.

Из Мариуполя: согласно первому маршруту — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, затем воздушным, автомобильным транспортом или по железной дороге в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; по второму маршруту — Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.

Маршрут из Харькова: Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Согласно первому маршруту из Сум: Сумы, Суджа, Белгород, оттуда любым транспортом. По второму: Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.

В штабе уточнили, что контроль эвакуации будет вестись при помощи беспилотников.

4 марта заместитель министра иностранных дел (МИД) РФ Сергей Вершинин и заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс поговорили о важности налаживания гуманитарной обстановки на Украине. Стороны отметили необходимость незамедлительного выправления ухудшающейся гуманитарной ситуации в этой стране.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Один из самых заметных деятелей русскоязычного интернета Дмитрий Пучков, больше известный как Гоблин, всегда откликается на острые темы современности, будь то кино или внешняя политика. Его высказывания вызывают разную реакцию и всегда притягивают к себе интерес. Корреспондент «Вечерней Москвы» обсудил с блогером ситуацию вокруг специальной операции российских Вооруженных сил на Украине сегодня и что будет в зоне конфликта дальше.