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Более шести миллионов человек умерли от коронавируса в мире с начала пандемии

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Более шести миллионов человек умерли от коронавируса в мире с начала пандемии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Всего за время пандемии от коронавируса в мире умерли более шести миллионов человек. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщил университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, с начала пандемии скончались 6 000 097 человек, а всего было зарегистрировано более 446 миллионов случаев коронавируса в мире, передает РИА Новости.

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет ВОЗ не объявит о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Он объяснил это тем, что в указанный период заболеваемость вирусом будет увеличиваться или же уменьшаться. Он сравнил коронавирус с пандемией туберкулеза. Люди давно пытаются побороть ее, но она остается. Аналогичная ситуация может произойти и с COVID-19.

Сложный период пандемии коронавируса должен частично закончиться в мае 2022 года. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков. По мнению иммунолога, летом 2022 года могут наблюдаться небольшие вспышки коронавируса. Осенью, зимой и весной 2023-го возможен периодический взлет заболеваемости, однако ситуация будет более управляемой.

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