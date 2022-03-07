Чавушоглу подтвердил готовность Лаврова и Кулебы провести переговоры в Анталье

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Встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы может пройти в рамках дипломатического форума в Анталье 10 марта. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

— Министры иностранных дел России и Украины подтвердили готовность провести встречу в Анталье. Встрече пройдет в трехстороннем формате на дипломатическом форуме, — приводит его слова ТАСС.

До этого встречу Лаврова и Кулебы на форуме в Анталье подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.