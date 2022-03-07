Путин призвал ЕС внести вклад в спасение жизней людей на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 7 марта.

— Основная угроза исходит от националистических формирований, которые по сути используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением. Отмечено, что российские вооруженные силы уже несколько раз объявляли «режим тишины» для эвакуации населения по гуманитарным коридорам, — говорится в сообщении.

В связи с этим глава государства, как уточняется, призвал ЕС внести вклад в спасение жизней людей на Украине. Путин также попросил Мишеля оказать давление на Киев, чтобы тот стал уважать гуманитарное право, отмечается на сайте Кремля.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сказала Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал правки в Конституцию, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.