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Орбан подписал указ о размещении в Венгрии войск НАТО

Иван Юминов

В мире
Орбан подписал указ о размещении в Венгрии войск НАТО
Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, разрешающий размещение войск НАТО на территории республики.

Силы альянса, согласно документу, можно будет разместить на западе страны. При этом Орбан одобрил поставки оружия через свою территорию в другие государства — члены НАТО, но оставил в силе запрет на поставки летального оружия через Венгрию на Украину, отмечает Reuters.

1 февраля в Москве завершились переговоры Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. По итогам общения лидеры вышли на совместную пресс-конференцию.

Переговоры стартовали лишь в присутствии переводчиков, а затем продолжились в формате рабочего обеда. Путин, в частности, проинформировал Орбана о переговорах по гарантиям безопасности с НАТО и США.

Премьер назвал свой визит в Россию в том числе «миссией мира», а также выразил уверенность, что ни один из лидеров стран в ЕС не хочет войны. Орбан также поблагодарил Путина за заключение соглашения с Газпромом и уточнил, что Будапешт рассчитывает на увеличение поставок топлива.

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