Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мединский заявил, что обсудит с украинской делегацией открытие гуманитарных коридоров

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Мединский заявил, что обсудит с украинской делегацией открытие гуманитарных коридоров
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Глава российской делегации Владимир Мединский дал комментарий по поводу грядущего третьего раунда переговоров РФ и Украины.

По его словам, российская делегация прибыла в Беловежскую пущу в 15:00, представителей Украины на месте еще нет, они задерживаются.

— Будут обсуждаться все те же самые вопросы. <...> Вопрос внутриполитического урегулирования, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования. <...> На прошлой встрече были достигнуты важные договоренности о создании гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из городов, где ведутся военные столкновения, — уточнил Мединский.

Глава российской делегации подчеркнул, что РФ на следующий день после второго раунда переговоров была готова открыть гуманитарные коридоры, однако националистические формирования препятствовали эвакуации мирного населения.

В пример дипломат привел эпизод, который произошел 6 марта на восточной окраине Мариуполя в 17:00: примерно 25 вооруженных автоматами националистов пытались покинуть черту города, прикрываясь «живым щитом» — 150 мирными жителями, в том числе детьми. Между националистическим формированием и бойцами ДНР завязалась перестрелка, в ходе которой погибли четыре мирных гражданина, передает ТАСС.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

Второй этап переговоров закончился 3 марта. Тогда советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что обе стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Однако, подчеркнул Подоляк, всех поставленных целей Украина достичь на переговорах не смогла.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину и призвал его встретиться для переговоров лично.

Читайте также:
Украина Россия Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте