Мединский заявил, что обсудит с украинской делегацией открытие гуманитарных коридоров

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Глава российской делегации Владимир Мединский дал комментарий по поводу грядущего третьего раунда переговоров РФ и Украины.

По его словам, российская делегация прибыла в Беловежскую пущу в 15:00, представителей Украины на месте еще нет, они задерживаются.

— Будут обсуждаться все те же самые вопросы. <...> Вопрос внутриполитического урегулирования, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования. <...> На прошлой встрече были достигнуты важные договоренности о создании гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из городов, где ведутся военные столкновения, — уточнил Мединский.

Глава российской делегации подчеркнул, что РФ на следующий день после второго раунда переговоров была готова открыть гуманитарные коридоры, однако националистические формирования препятствовали эвакуации мирного населения.

В пример дипломат привел эпизод, который произошел 6 марта на восточной окраине Мариуполя в 17:00: примерно 25 вооруженных автоматами националистов пытались покинуть черту города, прикрываясь «живым щитом» — 150 мирными жителями, в том числе детьми. Между националистическим формированием и бойцами ДНР завязалась перестрелка, в ходе которой погибли четыре мирных гражданина, передает ТАСС.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

Второй этап переговоров закончился 3 марта. Тогда советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что обе стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Однако, подчеркнул Подоляк, всех поставленных целей Украина достичь на переговорах не смогла.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину и призвал его встретиться для переговоров лично.