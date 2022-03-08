Депутат Европарламента предрек катастрофу из-за отказа от российского газа

Отказ от российских газа и нефти на фоне санкций может привести к катастрофе. Такое мнение высказал депутат Европарламента Тьерри Мариани.

— Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдём к объявленной катастрофе, — заявил он.

По словам Мариани, Европа слишком эмоциональна в принятии решений и уже не знает, что еще можно добавить к принятым санкциям. Депутат подчеркнул, что санкции — это история, когда кусают кусающего, передает РИА Новости.

Россия стала страной с самым большим количеством санкций. Всего в отношении РФ с 2014 года было введено 5532 санкции по состоянию на 7 марта.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.