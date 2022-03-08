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Псаки предупредила Китай о последствиях из-за несоблюдения санкций против России

Евгений Белоусов

В мире
Псаки предупредила Китай о последствиях из-за несоблюдения санкций против России
Фото: Whitehouse

Несоблюдение Китаем санкций в отношении России может повлечь за собой «определенные последствия». Об этом во вторник, 8 марта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Если они (Китай — прим. «ВМ») не будут соблюдать санкции, у нас будут, вы знаете, основания, чтобы предпринять определенные шаги, — заявила она.

Однако она уточнила, что на данный момент Китай соблюдает санкционный режим, передает РИА Новости.

Согласно данным сервиса Castellum.AI, Россия стала страной с самым большим количеством санкций. Всего в отношении РФ с 2014 года было введено 5532 санкции по состоянию на 7 марта.

Введение новых санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Далеко не все экономически развитые страны присоединились к экономическим санкциям в отношении России. «Вечерняя Москва» выясняла, кто поддержал нашу страну и как.

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