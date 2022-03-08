Россия стала страной с самым большим количеством санкций

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Россия стала страной, против которой за несколько лет ввели больше всего санкций, а с 22 февраля 2022 года добавилось еще 2778 новых ограничительных мер. Такие данные приводит сервис слежения за санкциями Castellum.AI.

Уточняется, что всего против РФ с 2014 года было введено 5532 санкции по состоянию на 7 марта. Таким образом, Россия значительно опередила идущие следом Иран, Сирию и Северную Корею.

Больше всего антироссийских санкций ввели Соединенные Штаты (1194), Канада (908), Швейцария (824), Евросоюз (766) и Франция (760). Значительная часть этих ограничений являются индивидуальными.

Япония ввела новые санкции против России и Белоруссии. Персональные санкции были введены против еще 20 российских граждан и 12 белорусов, под санкции также попали еще две российские и 12 белорусских компаний.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

Позднее постоянные представители стран Евросоюза (ЕС) одобрили отключение семи российских банков от системы SWIFT.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.