Япония ввела новые санкции против России и Белоруссии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Министерство иностранных дел Японии обнародовало детали третьего санкционного пакета в отношении РФ и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. Персональные санкции ввели против еще 20 российских граждан и 12 белорусов, под санкции также попали еще две российские и 12 белорусских компаний. Кроме этого, вводится запрет на экспорт для Минобороны Белоруссии.

Так, под персональные санкции попали первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава Чечни Рамзан Кадыров, бизнесмены Алишер Усманов и Борис Ротенберг, журналист Владимир Соловьев и другие.

Также санкции ввели против Виктора и Дмитрия Лукашенко, министра внутренних дел Белоруссии Ивана Кубракова, пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт и других.

В новый санкционный список попали две российские и 12 белорусских организаций, в частности, ЧВК «Вагнер», ЗАО «Белтехэкспорт», группы компаний Synesis и другие.

Вводится экспортный запрет для министерства обороны Белоруссии, включая вооруженные силы, правоохранительные органы и занимающиеся разведывательной деятельностью организации, сообщает РИА Новости.

Власти Японии 4 марта приняли решение заморозить активы еще четырех российских банков в связи с происходящим на Украине. Глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки сообщил, что страна «поддерживает санкции, введенные Евросоюзом в отношении России».

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

Позднее постоянные представители стран Евросоюза (ЕС) одобрили отключение семи российских банков от системы SWIFT.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.