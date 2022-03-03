Правительство Японии заморозит активы еще четырех российских банков

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Власти Японии приняли решение заморозить активы еще четырех российских банков в связи с происходящим на Украине. Об этом сообщает местное СМИ со ссылкой на главу Минфина страны Сюнъити Судзуки.

По его словам, Япония «поддерживает санкции, введенные Евросоюзом в отношении России».

Он уточнил, что к банкам, чьи активы подвергнуться заморозке, относятся ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие».

Соответствующее постановление должность вступить в силу в начале апреля 2022 года, передает Интерфакс.

Кроме того, Япония намерена ввести пакет санкций против Белоруссии. В список войдут как организации, так и отдельные лица, включая белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом в среду, 2 марта, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте. Он назвал Белоруссию «причастной» к ситуации на Украине и заявил о введении ряда санкций, среди которых экспортные ограничения.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

Позднее постоянные представители стран Евросоюза (ЕС) одобрили отключение семи российских банков от системы SWIFT.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.