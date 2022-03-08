В России за сутки обнаружили 66 576 новых случаев коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За сутки в России выявили коронавирус у 66 576 человек. Об этом во вторник, 8 марта, сообщил «Стопкоронавирус.рф».

В больницу с этим диагнозом доставили 3847 человек, что на 1,13 процента больше, чем днем ранее. Полностью выздоровели после лечения от COVID-19 еще 111 756 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Количество летальных исходов за последние 24 часа — 649, говорится в сообщении Telegram-канала «Стопкоронавирус.рф».

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 5 марта рассказал, что большинство пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусной инфекцией, не прошли курс вакцинации. Он отметил, что в госпитализации нуждаются всего три–четыре процента вакцинированных, а остальные пациенты — непривитые.

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет ВОЗ не объявит о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Он объяснил это тем, что в указанный период заболеваемость вирусом будет увеличиваться или же уменьшаться. Он сравнил коронавирус с пандемией туберкулеза. Люди давно пытаются побороть ее, но она остается. Аналогичная ситуация может произойти и с COVID-19.