Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ сообщили о тяжелом состоянии Владимира Жириновского

Евгений Белоусов

Общество
СМИ сообщили о тяжелом состоянии Владимира Жириновского
Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский находится в тяжелом состоянии с отрицательной динамикой. Об этом во вторник, 8 марта, сообщил Telegram-канал «112».

Политик находится в медикаментозной коме и постоянно подключен к аппарату ИВЛ. Сатурация у Жириновского с 96 процентов опускается до 88. Лабораторные анализы в норме за исключением нескольких показателей, говорится в сообщении.

По данным на 3 марта Жириновский находился в стабильном состоянии. Однако отмечалось, что ему нужно врачебное наблюдение, чтобы выйти после перенесенной болезни без последствий.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого, по оценкам медиков, составляет 30 процентов, левого — 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается.

22 февраля спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российский политик Владимир Жириновский чувствует себя намного лучше.

Читайте также:
Здоровье Владимир Жириновский Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте