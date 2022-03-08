СМИ сообщили о тяжелом состоянии Владимира Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский находится в тяжелом состоянии с отрицательной динамикой. Об этом во вторник, 8 марта, сообщил Telegram-канал «112».

Политик находится в медикаментозной коме и постоянно подключен к аппарату ИВЛ. Сатурация у Жириновского с 96 процентов опускается до 88. Лабораторные анализы в норме за исключением нескольких показателей, говорится в сообщении.

По данным на 3 марта Жириновский находился в стабильном состоянии. Однако отмечалось, что ему нужно врачебное наблюдение, чтобы выйти после перенесенной болезни без последствий.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого, по оценкам медиков, составляет 30 процентов, левого — 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается.

22 февраля спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российский политик Владимир Жириновский чувствует себя намного лучше.