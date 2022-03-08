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Посольство в Хорватии ответило на слова премьера о недружественных странах

Евгений Белоусов

Политика
Посольство в Хорватии ответило на слова премьера о недружественных странах
Фото: pixabay.com

Российское посольство в Хорватии ответило на слова премьера Андрея Пленковича о недружественных странах.

В связи с включением Хорватии в список недружественных к России стран написал в Twitter, что «на самом деле, все равно» и добавил, что власти Хорватии «проводили правильную политику, чем можем гордиться».

В ответ на это в российском посольстве подчеркнули, что шаг Москвы основан на принципе взаимности к Загребу и Западу.

— Действия Российской Федерации — закономерный ответ на коллективные заявления и действия Запада, в том числе Евросоюза и Хорватии в частности, на основе принципа взаимности, — передает сообщение РИА Новости.

7 марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Так, в перечень вошли Соединенные Штаты и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия и прочие страны.

24 февраля Евросоюз ввел санкции против России. В список вошли почти 400 россиян. Персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.

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