Тела четырех рабочих обнаружили в строительной бытовке на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Россия, Москва, улица Семёновский Вал Карта всех событий

Тела четырех мужчин обнаружили в строительной бытовке на территории складского комплекса на Семеновскому Валу. Об этом во вторник, 8 марта, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, тела мужчин 1984, 1998, 1999, 1976 годов рождения были найдены на кроватях без признаков насильственной смерти.

Согласно предварительной информации, мужчины ремонтировали фасад здания и проживали в бытовке.

— Измайловская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности, — говорится в сообщении официального Telegram-канала прокуратуры Москвы.

По данным источника «Вечерней Москвы», рядом с местом происшествия обнаружены баллоны газа и газовый обогреватель. Предварительной причиной смерти рабочих стало отравление газом.

В Следственном комитете по Москве уточнили, что, согласно предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате неосторожного использования оборудования для отопления помещения. Точную причину гибели рабочих определит экспертиза.

Организована доследственная проверка, в ходе которой следователи и криминалисты установят все обстоятельства и причины произошедшего.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — отмечается на сайте Следкома.

До этого в поселке Охотском на Сахалине обнаружили тела троих мужчин и одиннадцатилетнего мальчика, которые, предварительно, отравились угарным газом.