Си Цзиньпин обсудил ситуацию на Украине с Макроном и Шольцем

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Текущая ситуация на Украине вызывает беспокойство. Об этом заявил глава Китая Си Цзиньпин в ходе видеосаммита с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник, 8 марта.

— Китайская сторона считает, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать основные цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к закономерным озабоченностям в сфере безопасности всех государств, а также поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, — сказал лидер.

По его словам, приоритетом в ситуации на Украине является предотвращение эскалации.

Помимо этого, лидеры обсудили ядерную сделку Ирана, сотрудничество Китая и ЕС, отмечает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сказала Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.