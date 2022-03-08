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Байден объявит 8 марта о новых мерах против России

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Байден объявит 8 марта о новых мерах против России
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден объявит 8 марта о дополнительных мерах против России из-за Украины. Об этом свидетельствует график лидера.

Новые меры, как уточняется, введут в ответ на действия Москвы в отношении Киева. Речь Байдена запланирована на 18:45, отмечает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

8 марта журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс заявила, что США приняли решение запретить импортировать российскую нефть. Она уточнила, что Белый дом вскоре сделает официальное заявление по этому поводу.

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.

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