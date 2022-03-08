Минобороны обвинило Украину в насилии и убийствах мирных граждан

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Украинцы жалуются на убийства, насилие и зверство со стороны националистов. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 8 марта.

— Хотелось бы напомнить украинской стороне, что в нашей базе данных с учетом истекших суток документально обработано уже два миллиона 541 тысяча 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев с просьбами спасти и эвакуировать их из 1917 населенных пунктов Украины. Хотел бы обратить внимание, что данная база содержит имена, фамилии и адреса этих людей, аудио- и видеопротоколы их панического состояния, душераздирающие рассказы о тяжелой гуманитарной обстановке, об ужасах и зверствах чинимых националистами, убийствах, физическом насилии, обысках и незаконных арестах, — сказал военный.

При этом Москва не отдаст Киеву эту базу, так как за этим последуют унижения, пытки и расстрелы граждан, подчеркнул он. Информацию, считает генерал, опасно передавать и в ООН, так как она также способна оттуда попасть националистам.

Украинские власти, по мнению военного, получили установки не допустить попыток эвакуации людей в Россию. До граждан не доводят информацию о таких возможностях, приводит слова Мизинцева страница Минобороны в VK.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

8 марта Мизинцев также заявил, что националисты пресекают любые попытки выхода людей через гуманитарные коридоры в Россию. Всего ими удерживаются в заложниках как «живой щит» более 4,5 миллиона мирных граждан, добавил генерал.

Москва, по его данным, выполнила алгоритм подготовки к эвакуации, но Киев утвердил лишь маршрут из города Сумы через Полтаву и далее на границу с Польшей. По данному пути эвакуированы 723 иностранца из Индии, Китая, Иордании и Туниса.