Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны обвинило Украину в насилии и убийствах мирных граждан

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны обвинило Украину в насилии и убийствах мирных граждан
Фото: gur.gov.ua

Украинцы жалуются на убийства, насилие и зверство со стороны националистов. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 8 марта.

— Хотелось бы напомнить украинской стороне, что в нашей базе данных с учетом истекших суток документально обработано уже два миллиона 541 тысяча 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев с просьбами спасти и эвакуировать их из 1917 населенных пунктов Украины. Хотел бы обратить внимание, что данная база содержит имена, фамилии и адреса этих людей, аудио- и видеопротоколы их панического состояния, душераздирающие рассказы о тяжелой гуманитарной обстановке, об ужасах и зверствах чинимых националистами, убийствах, физическом насилии, обысках и незаконных арестах, — сказал военный.

При этом Москва не отдаст Киеву эту базу, так как за этим последуют унижения, пытки и расстрелы граждан, подчеркнул он. Информацию, считает генерал, опасно передавать и в ООН, так как она также способна оттуда попасть националистам.

Украинские власти, по мнению военного, получили установки не допустить попыток эвакуации людей в Россию. До граждан не доводят информацию о таких возможностях, приводит слова Мизинцева страница Минобороны в VK.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

8 марта Мизинцев также заявил, что националисты пресекают любые попытки выхода людей через гуманитарные коридоры в Россию. Всего ими удерживаются в заложниках как «живой щит» более 4,5 миллиона мирных граждан, добавил генерал.

Москва, по его данным, выполнила алгоритм подготовки к эвакуации, но Киев утвердил лишь маршрут из города Сумы через Полтаву и далее на границу с Польшей. По данному пути эвакуированы 723 иностранца из Индии, Китая, Иордании и Туниса.

Читайте также:
Украина Эвакуация Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте