Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ЦБ отказался возобновлять 9 марта торги на Мосбирже на фондовом рынке

Иван Юминов

Экономика
ЦБ отказался возобновлять 9 марта торги на Мосбирже на фондовом рынке
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Торги в секции фондового рынка не состоятся 9 марта на Московской бирже. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ во вторник, 8 марта.

— Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи откроются в 10:00. Режим работы Московской биржи на 10 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 10 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

Исключение, в частности, составят режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, секции срочного рынка, товарной секции, а также секции рынка СПФИ, отмечается на сайте ЦБ.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, как считает она, столкнулись с нестандартной ситуацией.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже введены. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».

Читайте также:
Московская биржа ЦБ РФ Биржевые индексы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте