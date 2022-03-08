ЦБ отказался возобновлять 9 марта торги на Мосбирже на фондовом рынке

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Торги в секции фондового рынка не состоятся 9 марта на Московской бирже. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ во вторник, 8 марта.

— Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи откроются в 10:00. Режим работы Московской биржи на 10 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 10 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

Исключение, в частности, составят режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, секции срочного рынка, товарной секции, а также секции рынка СПФИ, отмечается на сайте ЦБ.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, как считает она, столкнулись с нестандартной ситуацией.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже введены. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».