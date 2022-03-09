Apple представила новый бюджетный iPhone

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Компания Apple представила обновленные модели своей техники. Так, например, iPhone SE включил в себя новый процессор и поддержку 5G. Модель была представлена на презентации, которая состоялась во вторник, 8 марта.

Новый смартфон оснащен процессором A15 Bionic — новым шестиядерным чипом. Известно, что до этого он присутствовал исключительно в смартфонах iPhone 13 и 13Pro.

Кроме этого добавляется, что компания выпустила смартфоны iPhone 13 и 13Pro в зеленом цвете, пишет ТАСС.

Предзаказ смартфонов в мире начнется с 10 марта, а основные продажи — с 18 марта. Его стартовая цена составляет 429 долларов.

Помимо этого, компания представила обновленную версию iPad Air с поддержкой 5G. Планшет оснастили чипом M1, который стоит на iPad Pro.

Также Apple рассказала о новом мониторе Studio Display с чипом A13 Bionic с шестью динамиками.

3 марта магазины продажи техники Apple re:Store открылись в Москве. Днем ранее, 2 марта, все они оказались закрыты в Москве и Санкт-Петербурге. Как уточнили в компании, мера носила временный характер. Ретейлеру было необходимо оценить текущую ситуацию на рынке.

Недавно аналитик Василий Ющук заявил, что перед американской компанией Apple стоит противоречие: следовать интересам своего бизнеса или государственной политике.