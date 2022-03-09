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Власти Британии смогут задерживать любые российские самолеты

Виктория Храменкова

В мире
Власти Британии смогут задерживать любые российские самолеты
Фото: Pexels

Власти Великобритании смогут задерживать любой самолет России, который будет замечен в воздушном пространстве королевства. Об этом во вторник, 8 марта, рассказал глава Минтранса Британии Грант Шэппс.

Однако в Росавиации заявили, что такой шаг нарушает положение Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией. Поэтому Лондону было направлено предложение провести консультации о соблюдении правил полетов между двумя государствами, но британская сторона отказалась.

— Я сделал уголовным преступлением вхождение любого российского самолета в пространство Великобритании, теперь правительство Ее Величества может задерживать эти самолеты, — написал Шэппс в своем Twitter, передает ТАСС.

3 марта самолет с россиянами задержали в Канаде. Пассажиры направлялись в деревню Резольют на территории Нунавут для дальнейшего наземного путешествия.

2 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что прекращение участия Airbus и Boeing, а также требование возврата самолетов европейскими лизингодателями к российским авиакомпаниям может привести к серьезному удару по всей авиационной отрасли. Фактически речь идет об обрушении рынка авиационных производителей и перевозчиков, говорит эксперт.

Дело в том, что значительная часть российских гражданских самолетов находится в лизинге у иностранных фирм, но при этом собственники самолетов не могут перегнать борты в страну регистрации из-за закрытого воздушного пространства со странами Запада. Пока из почти 500 гражданских самолетов иностранных лизингодателей, эксплуатирующихся в России, были возвращены собственникам всего несколько лайнеров.

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