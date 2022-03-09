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Universal Music Group объявила о приостановке работы в России

Виктория Храменкова

Общество
Universal Music Group объявила о приостановке работы в России
Фото: Pixabay

В среду, 9 марта, стало известно, что звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщило издание Variety.

— Мы немедленно приостанавливаем всю деятельность в России и закрываем наши офисы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники компании будут получать зарплату в течение неопределенного времени.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.

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