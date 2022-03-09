Universal Music Group объявила о приостановке работы в России

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В среду, 9 марта, стало известно, что звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщило издание Variety.

— Мы немедленно приостанавливаем всю деятельность в России и закрываем наши офисы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники компании будут получать зарплату в течение неопределенного времени.

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