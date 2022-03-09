Росгвардия обнаружила большое количество оружия на Запорожской АЭС
Сюжет:Ситуация в Донбассе
На территории Запорожской АЭС бойцы Росгвардии обнаружили много оружия, оно расположено и в энергоблоках. Об этом в среду, 9 марта, рассказал представитель Росгвардии.
Он добавил, что на данный момент более 500 единиц оружия национальной гвардии Украины было конфисковано.
— Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьезно к ведению оборонительного боя, — передает РИА Новости слова полковника Росгвардии.
Отмечается, что огневые точки были оборудованы, в том числе, на энергоблоках, стрельба по российским силам велась и из административных корпусов.
До этого официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что украинские диверсанты предприняли попытку совершить провокацию на примыкающей к Запорожской АЭС территории.
По его словам, в ночь с 3 на 4 марта диверсионная группа напала на мобильный патруль Росгвардии. Чтобы спровоцировать ответный огонь по зданию, из окон учебно-тренировочного комплекса рядом с АЭС был открыт огонь с применением стрелкового оружия.
21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе.