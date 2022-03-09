Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Росгвардия обнаружила большое количество оружия на Запорожской АЭС

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Росгвардия обнаружила большое количество оружия на Запорожской АЭС
Фото: Pixabay

На территории Запорожской АЭС бойцы Росгвардии обнаружили много оружия, оно расположено и в энергоблоках. Об этом в среду, 9 марта, рассказал представитель Росгвардии.

Он добавил, что на данный момент более 500 единиц оружия национальной гвардии Украины было конфисковано.

— Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьезно к ведению оборонительного боя, — передает РИА Новости слова полковника Росгвардии.

Отмечается, что огневые точки были оборудованы, в том числе, на энергоблоках, стрельба по российским силам велась и из административных корпусов.

До этого официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что украинские диверсанты предприняли попытку совершить провокацию на примыкающей к Запорожской АЭС территории.

По его словам, в ночь с 3 на 4 марта диверсионная группа напала на мобильный патруль Росгвардии. Чтобы спровоцировать ответный огонь по зданию, из окон учебно-тренировочного комплекса рядом с АЭС был открыт огонь с применением стрелкового оружия.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе.

Читайте также:
Украина Россия АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте