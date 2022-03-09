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Госдеп США рекомендовал американцам писать завещания перед поездкой на Украину

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Госдеп США рекомендовал американцам писать завещания перед поездкой на Украину
Фото: AgnosticPreachersKid / CC BY-SA 3.0

Госдеп Соединенных Штатов рекомендовал американцам, отправляющимся на Украину, составить завещание и оставить в США образцы своей ДНК. Об этом говорится на сайте ведомства.

— … Вам следует рассмотреть возможность предпринять следующие шаги перед поездкой... составить завещание... оставить образцы ДНК вашему поставщику медицинских услуг на случай, если вашей семье понадобится доступ к ним, — говорится в сообщении.

Гражданам США, которые планирует поездку на Украину, также рекомендуется рассмотреть вопросы опеки над детьми, ухода за питомцами и владения недвижимостью.

Кроме того, американцам посоветовали оставить на родине важные документы и пожелания относительно своих похорон.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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