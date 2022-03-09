Астрологи рассказали, что ждет каждый знак зодиака 9 марта

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В среду, 9 марта, представителям каждого из знаков зодиака рекомендуется обратить внимание на финансовою сферу жизни. Для многих из них сделки завершатся успехом. Астрологи поделились гороскопом на предстоящий день для всех знаков зодиака.

Овнам не стоит впадать в панику из-за отношений. Все, что происходит в личной жизни, — к лучшему. Тельцам астрологи, наоборот, советуют быть очень внимательными, особенно с друзьями: сегодня они могут предать вас.

Близнецы 9 марта должны разорвать связь с людьми, которые их не устраивают. Растущая Луна дает шанс «перезагрузить» жизнь на личном фронте. Ракам сегодня стоит отдохнуть и ни в коем случае не заваливать себя работой.

Львам астрологи напомнили, что они — тоже люди. Не надо постоянно гнаться за своей целью: спешить незачем. Девам же 9 марта благоволит удача именно в работе: сегодня удастся получить то, чего вы давно хотели.

Весам рекомендуется не волноваться по пустякам и дать событиям идти своим чередом — пусть ситуация развивается самостоятельно. Скорпионы же не должны позволять своему сердцу быть причиной страданий: лучше высказаться, чем промолчать.

Стрельцам астрологи 9 марта предсказали возможную смену рабочего места, а Козерогам посоветовали отказаться от работы и посвятить себя духовному развитию. Водолеям в среду нужно забыть о прошлом и попытаться жить «здесь и сейчас», а Рыбам — сделать важный шаг по карьерной лестнице, ведь они это заслужили, передает Пятый канал.

Именно любовь во многом делает человека счастливым. Однако астрологи считают, что есть представители трех знаков зодиака, которые не нуждаются в крепких и долгих отношениях.