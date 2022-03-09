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Врач рассказал, как быстро справиться с усталостью в глазах

Георгий Соланович

Общество
Врач рассказал, как быстро справиться с усталостью в глазах
Фото: Кожа, в которой я живу

Отдых и упражнения для глаз помогут быстро снять усталость в зрительном органе. Об этом в среду, 9 марта, сообщил офтальмохирург, доктор медицинских наук и профессор Игорь Азнаурян.

По его словам, термина «усталость глаз», как такового, не существует. Есть только общая усталость организма, которая возникает, например, при сильном стрессе или долгой работе. С ней и стоит бороться.

Азнаурян рекомендует делать упражнения для глаз: крутить их в разные стороны. Также офтальмохирург рассказал об еще одном действенном методе, который отнимает мало времени.

— Я делаю это таким образом: я закрываю глаза и у меня на черном фоне «плывут» такие белые облака. Необходимо мысленно избавиться от этих облаков — нужно мысленно инициировать в голове, чтобы перед глазами было абсолютно темно, просто черный цвет. Буквально две-три минуты стоит так поделать, и вы почувствуете себя заново рожденным, — передает слова специалиста Пятый канал.

Головная боль может застать любого человека в самом неожиданном месте, будь то театр, кино или офис. Одним из самых эффективных методов для снятия головной боли является точечный массаж. Под ним подразумевается особая техника, которая помогает бороться с острыми неприятными ощущениями, вызванными головной болью. Об этом «Вечерней Москве» рассказал массажист Владимир Яременко.

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