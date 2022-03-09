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Несколько поездов следуют с задержкой на МЦД-2

Виктория Сикерина

Город
Несколько поездов следуют с задержкой на МЦД-2
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Несколько поездов задерживается на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в среду, 9 марта.

— Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение столичного перевозчика.

2 марта стало известно, что некоторые составы следовали с задержкой на Белорусском направлении Московской железной дороги по техпричинам.

На нескольких участках Савеловского направления Московской железной дороги в марте начнут курсировать компенсационные автобусы. Это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, участок между Дмитровом и Каналстроем закроют 2, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 и 30 марта с 11:30 до 14:30. Также будет закрыто несколько путей на станции «Дмитров».

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