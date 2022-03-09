Андрей Бочкарев: Перекладка инженерных сетей в электродепо «Южное» полностью завершена

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Южный административный округ, район Братеево Карта всех событий

Работы по перекладке инженерных сетей в электродепо «Южное» Замоскворецкой линии метро Москвы полностью завершены. Об этом в среду, 9 марта, сообщил заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Из пятна застройки вынесены теплосети и сети водоснабжения, которые обеспечивают функционирование действующего электродепо «Братеево». <...> Таким образом земляные, свайные и монолитные работы на отстойно-ремонтном корпусе нового депо «Южное» теперь можно развернуть в полном объеме. Кроме того, мы продолжаем устройство на объекте сетей постоянного водоснабжения и водоотведения — прокладка трубопроводов выполняется методом микротоннелирования, — уточнил он.

Заммэра добавил, что устройство основания административного корпуса также завершено, в настоящее время специалисты занимаются установкой монолитных конструкций нулевого цикла ремонтного корпуса и прокладкой внутренних коммуникаций.

Объекты нового электродепо создадут почти полторы тысячи рабочих мест и смогут обслуживать 29 составов столичной подземки, резюмировал Бочкарев.

6 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что специалисты в 2022 году установят диагностический комплекс для проверки колес в электродепо «Варшавское» Московского метрополитена.