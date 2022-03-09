Родственники погибших в ДНР военных получат пять миллионов рублей

Фото: Минобороны РФ

Семьи сотрудников МВД, МЧС и военных Донецкой Народной Республики (ДНР), осуществлявших разминирование и погибших в республике после 24 февраля, получат компенсации в размере пяти миллионов рублей. Об этом в среду, 9 марта, сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что выплаты в размере трех миллионов рублей получат семьи солдат, получивших ранения, передает РИА Новости.

— В случае гибели лица из числа военнослужащих, сотрудников МВД, а также лиц, проходящих службу в МЧС ДНР, непосредственно осуществляющих разминирование территорий и объектов от боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, которое погибло в период с 24 февраля 2022 года до прекращения действия указа главы ДНР от 19 февраля 2022 года № 29 «О проведении общей мобилизации», членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 000 000 рублей, — говорится в опубликованном штабом территориальной обороны ДНР указе.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.