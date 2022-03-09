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СК ходатайствует об аресте мужчины, зарезавшего знакомого на станции метро «Комсомольская»

Елена Самойлова

Происшествия
СК ходатайствует об аресте мужчины, зарезавшего знакомого на станции метро «Комсомольская»
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

Следствие ходатайствует об аресте мужчины, причастного к убийству человека на станции метро «Комсомольская». Об этом в среду, 9 марта, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По имеющейся информации, инцидент произошел утром 8 марта на станции «Комсомольская» Кольцевой линии метро. Двое знакомых мужчин сильно поссорились. В ходе конфликта один из них достал нож и нанес оппоненту множественные ранения. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте.

Нападавший был задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Видео: ГСУ СК РФ

Кроме того, следствие установило причастность обвиняемого к еще одному убийству, совершенному в тот же день около жилого дома на Грузинском Валу.

— Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявила Иванова.

До этого правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нападении на двух подростков на западе города. Инцидент, как уточняется, произошел на улице Барвихинской.

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