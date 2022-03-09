Синоптик назвал два самых холодных дня на этой неделе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Предстоящие пятница и суббота станут самыми холодными днями текущей недели. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в среду, 9 марта.

При этом в предстоящие выходные в столичном регионе ожидается солнечная, но снежная погода с плюсовыми показателями в дневные часы и небольшими морозами ночью, добавил он.

В то же время метеоролог подчеркнул, что, несмотря на холод, в столице будет солнечно:

— 10 и 11 марта станут самыми холодными днями недели. В этот период дневная температура будет колебаться в пределах 4–12 градусов с отрицательными значениями. В ночные часы столбики термометра опустятся до минус 12–17 градусов.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что морозы в выходные в Москве пойдут на убыль, а столбики термометров вновь покажут положительную температуру. По словам специалиста, в воскресенье днем ожидаются повышенное атмосферное давление и облачная погода, столбики столичных термометров покажут положительное значение, в области — до минус 2 градусов.