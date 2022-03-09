Евросоюз согласовал санкции против 14 бизнесменов и 146 сенаторов из России

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ЕС внесет в черные списки 146 российских сенаторов и 14 предпринимателей. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн в среду, 9 марта.

— Мы продолжаем затягивать нашу санкционную сеть. Мы добавим 160 человек в черный список, включая бизнесменов и членов российского Совета Федерации, — сказала чиновница.

Ограничительные меры распространятся на банки Белоруссии, криптовалюты и экспорт технологий морского судоходства, уточнила она. Всего в черном списке 862 физических лица и 53 организаций, написала фон дер Ляейн в Twitter.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже ввели. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».