Кадыров отреагировал на уход McDonald's, Coca-Cola и PepsiCo с рынка России

Фото: chechnya.gov.ru

Уход McDonald's, Coca-Cola и PepsiCo с российского рынка положительно повлияет на здоровье жителей страны и на развитие отечественных производителей. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

По его словам, «без этой газировки и фастфудов будет намного лучше».

— Послушайте, а ведь с каждым днем новости все лучше и позитивнее! Наконец, отечественные производители вздохнут свободно, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что табачная компания Imperial Tobacco, входящая в состав Imperial Brands, объявила о приостановке деятельности в РФ.

Также с российского рынка ушли финские производители продуктов питания Valio и Paulig. Компании отметили, что данное решение было принято в связи с началом спецоперации России на Украине.

8 марта Министерство иностранных дел Японии объявило о введении санкций против двадцати граждан России, в том числе против главы Чечни.

Рамзан Кадыров заявил, что властям Украины удалось погрузить страну в полный мрак и окутать потоком лжи весь мир. По его словам, военную спецоперацию на территории Украины необходимо довести до разгрома «последователей Бандеры».